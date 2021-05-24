GAZZE - Hamas'ın askeri kanadından hayatını kaybedenler için anma töreni
: - Anma töreninden detaylar - Kassam Tugayları mensubu silahlı kişilerden detaylar - Anma töreninden detaylar GAZZE (AA) - İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren saldırılarında Hamas'ın askeri kanadından hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Anma töreninde Kassam Tugayları mensubu silahlı kişiler de yer aldı.
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