GAZZE - Hamas Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar: 'İsrail'in Kudüs'te devam eden ihlalleri dini savaşa yol açacak'
GAZZE - Hamas Gazze Sorumlusu Yahya es - Sinvar: "İsrail'in Kudüs'te devam eden ihlalleri dini savaşa yol açacak"
: - Gazze Şeridi'ndeki yabancı basına ve Arap gazetecilere için düzenlenen toplantıdan detaylar - Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es - Sinvar'ın konuşmasıGAZZE (AA) - Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es - Sinvar, İsrail'in Kudüs'teki ihlallerini sürdürmesinin bölgede büyük bir dini savaşa sebep olacağını belirtti. İsrail saldırılarının ardından ilk kez basın karşısında konuşan Sinvar, art arda düzenlediği iki toplantıda Gazze Şeridi'ndeki yabancı basına ve Arap gazetecilere açıklamalarda bulundu."İsrail'in Kudüs'teki ihlallerine devam etmesi, bölgede büyük bir dini savaşa sebep olacak." diyen Sinvar, İsrail'in Kudüs'teki uygulamalarına karşı dünya devletlerinin sessiz kalmasına ilişkin uyarıda bulundu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım