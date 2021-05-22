GAZZE - Gazzeliler İsrail saldırılarında hasar gören dükkanlarını onarıyor
: - İsrail'in hava saldırılarında yıkılan binalar - Hava saldırılarında büyük hasar gören dükkanlar - Gazze li esnafların dükkanlarını onarması - Er - Rimal Mahallesi'ndeki dükkan sahiplerinden Ebu Emin eş - Şurafa ile röportaj - Gazze sokaklarıGAZZE (AA) - Günler boyunca İsrail bombalarının hedefi olan Gazze Şeridi'ndeki esnaf, saldırılar nedeniyle hasar gören dükkanlarını onarmaya başladı. Abluka altındaki Gazze 'nin batısında yer alan Er - Rimal Mahallesi'ndeki dükkan sahiplerinden Ebu Emin eş - Şurafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in mahalleyi hedef alan yoğun saldırılarda bulunduğunu, bunun sonucunda dükkanın ağır hasar gördüğünü söyledi.
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