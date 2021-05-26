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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
GAZZE - Gazze'de Filistinli berber mesleğini enkazın üzerinde icra ediyor

GAZZE - Gazze'de Filistinli berber mesleğini enkazın üzerinde icra ediyor



: - Gazze 'deki enkazdan detaylar - Enkaz içinde berber mesleğini icra eden Filistinli Haşim el - Caruşe'den detaylar - Filistinli Haşim el - Caruşe ile röportaj - Filistinli berber Caruşe'nin enkaz için müşterilerini tıraş etmesi GAZZE (AA) - İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda berber salonu yıkılan Filistinli Haşim el - Caruşe (33), mesleğini salonunun enkazı üzerinde yapmaya çalışıyor.Caruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda berber salonunun yıkıldığını ve bölgenin görünümünün tamamen değiştiğini söyledi.

İsrail'in sadece yerleşim alanlarını değil insanların geçimlerini sağladığı iş yerlerini de hedef aldığını kaydeden Caruş, saldırılarda kendisine ait olan ve 11 yıldan beri çalıştırdığı salonunun yıkıldığını, yanında çalıştırdığı 3 kişinin de geçim kaynağının yok olduğunu belirtti.
Saldırılarda berber salonunun yıkılmasına rağmen pes etmediğini ve mesleğini salonunun enkazı üzerinde sürdürdüğünü belirten Caruş, tüm dünyanın Gazze 'deki Filistinlileri desteklemesini dilediğini aktardı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.Son verilere göre, İsrail'in Gazze 'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.

Muhabir İsrail Saldırı 

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