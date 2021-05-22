Gazze'deki vahşeti çizdiği karikatürler ile anlatıyor

-Şerif Cihan ve karikatürlerinden detay

-Karikatürlerden detay

-Şerif Cihan'ın röportajı

-Şerif Cihan'ın çizdiği karikatürlerde vurgulamak istediği konuları anlatması

-Karikatürlerden, çizim esnasından çeşitli detaylar

-çizimlerinden fotoğraflar



( ZONGULDAK -ÖZEL)- Karikatürler bu kez Filistin'e destek için çizildi ZONGULDAK



- İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı saldırılar sonrası Filistinlilerin mücadelesine bir destekte Zonguldak'tan geldi.Çizdiği karikatürlerle büyük ilgi gören karikatürist Şerif Cihan, Gazze'ye destek karikatürleri çizdi. Çizimler, sosyal medyada kısa sürede beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşayan karikatürist Şerif Cihan, İsrail güçleri tarafından 10 Mayıs’ta Gazze’ye yönelik başlatılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 65'i çocuk 227 Filistinli için sessiz kalmadı. Gazze'de vahşet ve soykırımın olduğunu, çizdiği karikatürler ile bu yaşananları anlatmaya çalıştığını belirten getiren Şerif Cihan, "Çocukluktan beri karikatür çiziyorum. Asıl mesleğim lokantacılık. Karikatürü hobi olarak yapıyorum. 15 senedir gazetelere çiziyorum. Orada insanlık dramı yaşanıyor. Vahşet var. Bir soykırım oluyor şuanda orada. Soykırıma uğramış bir millet yapıyor birde bunu yani bu da çok şaşırtıcı. Orada Filistinli kardeşlerimizin başına gelenler çok kötü şeyler. 1 buçuk milyarın üzerinde Müslüman millet var buna rağmen orada 8-9 milyonluk bir nüfus bunu yapabiliyor ve dünya buna sessiz kalıyor. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

"Kutsal emaneti bir çocuk tek başına savunuyor"Çizdiği karikatürlerden bazılarında anlatmak istediği konulara değinen Cihan, "Aslında bu çizim bir çok insana ağır gelebilir. Şu şekilde; burada Filistin'de İslam'ın kutsalı bir çocuğa emanet gibi duruyor. Yani bugün orada bize peygamberimizden miras kalmış, Müslüman aleminin ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı bir çocuk savunuyor tek başına adeta. Simge olarak tabi oranın halkıda bu yaşananlara karşı çıkıyor. Dünyanın sessizliğine bakarsak bir çocuğun savunduğu gözler önüne gelirse ne kadar büyük bir utanç olduğu ortaya çıkar. Özellikle Türkiye dışındaki Müslüman ülkeler 3 maymunu oynuyor kısacası. Orada çocuklar öldürülüyor, insanlar öldürülüyor, kadınlar kollarından bacaklarından sürükleniyor kendi yaşama haklarını savundukları için. Bu karikatürümde ben onu dile getirmek istedim. Dünyadaki Müslüman ülkeler bu çocuk kadar tepki gösterse İsrail diye bir devlet kalmaz zaten. Eğer bu vahşeti yapmaya devam edecekse onun zaten kalma hakkı yok dünya üzerinde" dedi.



