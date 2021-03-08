Gazze'de kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kendinden Emin Adımlar' sloganıyla yürüdü
Gazze 'de kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde "Kendinden Emin Adımlar" sloganıyla yürüdü
: , - Etkinlikten detaylar - Filistin Spor Kültürü Federasyonu Kadın Komitesi Sorumlusu Hila Huseyni ile röportaj - Yürüyüşten detaylar Gazze 'de kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde "Kendinden Emin Adımlar" sloganıyla yürüdüGAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi. Filistin Olimpiyat Komitesi ile Filistin Spor Kültürü Federasyonu tarafından "Kendinden Emin Adımlar" sloganıyla organize edilen yürüyüşe onlarca kadın katıldı. Filistin Spor Kültürü Federasyonu Kadın Komitesi Sorumlusu Hila Huseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının Gazze 'deki kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak olduğunu söyledi.
Huseyni ayrıca bu yürüyüşün yıl boyunca kadınlar için planlanan spor faaliyetlerinin ilki olduğunu ifade etti.
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