- Gazze’de gençlerin Ramazan sevinci

- İşgali altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli gençler Ramazan ayının gelişini havai fişekler ile kutladı. Dünya genelinde etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele devam ederken Filistin’de Ramazan ayı bu yıl da korona virüs gölgesinde geçiyor. İşgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki Gazze şehir merkezinde gençler, evlerinin önünde toplanarak Ramazan ayının gelişini havai fişeklerle kutladı. Filistinli gençler, Ramazan’ın gelişini neşeyle karşıladı.
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