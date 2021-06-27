Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Gazze'de el-Şuruk Kulesi'nin enkazında konser

- Gazze'de el-Şuruk Kulesi'nin enkazında konser

-Konserden görüntüler

( GAZZE ) GAZZE

Hava Saldırısı Savaş Müzik Grubu İsrail Saldırı 


- Filistin’in Gazze kentinde Filistinli bir müzik grubu, İsrail hava saldırılarında yıkılan el-Şuruk Kulesi’nin enkazında konser verdi. Filistin’in Gazze kentinde halk yaralarını sarmaya devam ederken, Filistinli müzik grubu Maddah Al-Qamar İsrail hava saldırılarında yıkılan el-Şuruk Kulesi’nin enkazında konser verdi. Filistin Kültür Bakanlığı tarafından Gazze'deki Pozitif Enerji Merkezi işbirliği ile düzenlenen Music Over The Rubble (Enkaz Üzerinde Müzik) adlı konsere, çok sayıda Filistinli ellerinde Filistin bayrakları ile katıldı.
Konserde, Filistin direnişine ve İsrail işgaline atıfta bulunan karşı birçok şarkı seslendirildi. İsrail, 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısı başlatmış, 12 Mayıs’ta ise İsrail savaş uçakları el-Şuruk Kulesi’ni hedef almıştı. Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 39’u kadın, 66’sı çocuk olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 948 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.
İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement