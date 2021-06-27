- Gazze'de el-Şuruk Kulesi'nin enkazında konser



- Filistin’in Gazze kentinde Filistinli bir müzik grubu, İsrail hava saldırılarında yıkılan el-Şuruk Kulesi’nin enkazında konser verdi. Filistin’in Gazze kentinde halk yaralarını sarmaya devam ederken, Filistinli müzik grubu Maddah Al-Qamar İsrail hava saldırılarında yıkılan el-Şuruk Kulesi’nin enkazında konser verdi. Filistin Kültür Bakanlığı tarafından Gazze'deki Pozitif Enerji Merkezi işbirliği ile düzenlenen Music Over The Rubble (Enkaz Üzerinde Müzik) adlı konsere, çok sayıda Filistinli ellerinde Filistin bayrakları ile katıldı.

Konserde, Filistin direnişine ve İsrail işgaline atıfta bulunan karşı birçok şarkı seslendirildi. İsrail, 10 Mayıs’ta Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırısı başlatmış, 12 Mayıs’ta ise İsrail savaş uçakları el-Şuruk Kulesi’ni hedef almıştı. Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında 39’u kadın, 66’sı çocuk olmak üzere 254 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 948 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

