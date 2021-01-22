- Gazze'de camilerde 49 gün sonra ilk Cuma namazı



kılındı. Gazze'de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tehlikesiyle alınan tedbirler hafifletiliyor. Din İşleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki camilerde Cuma namazlarına izin verileceğini duyurmuştu. 49 gün aradan sonra bugün camilerde Cuma namazı kılındı. Binlerce kişi maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak Cuma namazı için camilere akın etti. Cemaatin seccadesini evden getirmesi, maske takması ve her sırada ibadet edenler arasında boşluk bırakması gibi tüm kurallara ve önleyici tedbirlere uyması istendi. Gazze Şeridi'ndeki camiler ibadet için geçtiğimiz 10 Ocak'ta kısmen açılmıştı, ancak Cuma namazlarının kılınmasına tedbir amacıyla izin verilmiyordu. Gazze Şeridi'nde virüsün ilk görüldüğü Mart ayından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı 49 bin 187'te, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 501'e yükseldi.



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