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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Gazze’de 7 saatin ardından 6 yaşındaki Filistinli kız enkazdan çıkarıldı

- Gazze’de 7 saatin ardından 6 yaşındaki Filistinli kız enkazdan çıkarıldı

-Kızın enkazdan çıkarılma anı

Küçük Kız İsrail Saldırı Sivil Savunma 

--Dua eden kız

( GAZZE ) GAZZE

- İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırılarında dün evleri vurulan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, 7 saatin ardından enkazdan canlı olarak çıkarıldı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne hava saldırıları sürerken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Dün düzenlenen hava saldırılarında evleri bombalanan 6 yaşındaki Suzy Ashkantna, sivil savunma ekipleri tarafından 7 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Küçük kızın tedavi için Al-Shifa Hastanesine sevk edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırıda küçük kızın annesinin ve 4 kardeşinin hayatını kaybettiği aktarıldı. İsrail saldırıları sırasında başka bir küçük kızın ise dua ettiği anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Gazze’de can kaybı 212’ye yükseldi İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları 10 Mayıs’tan bu yana devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 61'i çocuk, 36’sı kadın olmak üzere 212’ye, yaralıların sayısının ise bin 400’e yükseldiği aktarılmıştı.
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