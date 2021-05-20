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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Gazze’de 16 kişilik aile evsiz kaldı

- Gazze’de 16 kişilik aile evsiz kaldı

olay yeri

Uttu İsrail Şili Şahit Saldırı 

-yıkılan ev
-Muhammed Sanad ile röportaj

( GAZZE ) GAZZE

- İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de 16 kişilik aile evsiz kaldı. Evinden geriye enkaz yığınları kalan Muhammed Sanad, yaşadığı zor anları anlattı. İsrail’in Gazze Şeridi’nde yönelik saldırıları sürerken saldırılardan en fazla siviller etkileniyor. Yoğun saldırıların hedefi olan Gazze’de yaşayanların büyük bir kısmı evlerinden oldu. Saldırıların başladığı 10 Mayıs’tan bu yanda 230 kişinin hayatını kaybettiği, bin 710 kişinin de yaralandığı Gazze’de yaşayan 16 kişilik Sanad ailesi evlerinden oldu. Saldırılardan önce evinin bulunduğu alanı ziyaret eden baba Muhammed Sanad, daha önce çocuklarıyla yaşadığı evlerinin enkazını görünce duygu dolu anlar yaşadı. Muhammed Sanad, 2 gün önce çocukları ve torunlarıyla evindeyken sabah saatlerinde komşularının sesleriyle uyandı. Evini, komşularının İsrail güçleri tarafından hedef alınacağı uyarısıyla terk eden aile yıkılan evinden son anda kaçmayı başardı. Kaçarak kurtulan Muhammed Sanad ve ailesi, evlerinden ayrıldıktan saniyeler sonra evinin yıkılma anına şahit oldu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Muhammed Sanad, “Evimiz, komşularımızın evleri ve bütün mahalle yerle bir oldu. 16 kişi birlikte yaşıyorduk, beraberdik ama şimdi herkes bir yerde. Çocuklarımın bir kısmı kardeşimin evinde, diğer çocuğum için ev tuttuk, başka bir çocuğum arkadaşının evine gitti” ifadelerini kullandı.
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