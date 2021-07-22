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GAZZE- Bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi ölü, 10 kişi yaralandı
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZZE- Bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi ölü, 10 kişi yaralandı

GAZZE- Bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi ölü, 10 kişi yaralandı

- Patlama anına ilişkin detay görüntüler - Bölgede hasar gören binalar - Sivil savunma ekiplerinin olay yerinde bulunması - Gazze İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el Bezm'in açıklaması Gazze 'de bir evde meydana gelen patlamada 1 kişi ölü, 10 kişi yaralandıGAZZE (AA) - Abluka altındaki Gazze kentindeki Ez - Zaviye Çarşısında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Gazze 'deki İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Zaviye Çarşısı içerisinde bulunan ve birkaç kattan oluşan bir evde şiddetli bir patlamanın meydana geldiği belirtildi.Patlama sonrası hayatını kaybeden bir kişi ile 10 yaralının Şifa Hastanesine nakledildiği ifade edilen açıklamada, patlamanın yaşandığı ev ve çevresinde maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin patlama sonrası çıkan yangını kontrol altına aldığı belirtilirken, patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Yangın Altın Yazılı Açıklama Trol Sivil Savunma 

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