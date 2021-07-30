Gazipaşa ilçesinde 3 farklı alanda orman yangını

-GÜNDÜZ YANGIN ALANINDAN GENEL GÖRÜNTÜ

-HELİKOPTERİN BARAJDAN SU ALMASI

-HELİKOPTERİN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI

-YANAN ORMANLIK ALANDAN DETAY



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gece saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gazipaşa ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan, Küçüklü ve İnceğiz mahallelerinde gece saat 23.30 sıralarında, 3 farklı noktada orman yangını çıktı. Ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, aşırı sıcak ve rüzgarlı hava dolayısı ile büyüdü. Havadan ve karadan süren söndürme çalışmaları devem ederken, yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre yangından yaklaşık 300 hektar çam ormanı etkilendi. Jandarma ve polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

