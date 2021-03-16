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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’daki patlamadan yeni görüntüler

Gaziosmanpaşa’daki patlamadan yeni görüntüler

Patlama sonrası görüntüler

Doğalgaz Hastane Osmanpaşa Cep Telefonu Doğalgaz Patlaması 

-Yaralıdan görüntü
-Yaralının ambulansa bindirilmesi
-Komşusunun hıçkıra hıçkıra ağlaması
-Diğer detaylar

( İSTANBUL )- Patlama sonrası yaralıyı gören komşusu hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözyaşlarına boğuldu İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da dün akşam saatlerinde bir binada yaşanan doğalgaz patlaması sonrasında yaşanan hareketliliğe dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlama sonrası yaralanan Harun P.'in ambulansa bindirildiği anları ve oradaki hareketliliği cep telefonu ile çeken komşusu hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözyaşlarına boğuldu. Dün akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak üzerinde bulunan bir binanın 1. katında meydana gelen patlama ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Patlamanın olduğu sokakta yaşanan hareketliliğin yansıdığı görüntüleri çeken komşusu ise hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözyaşlarına boğuldu. Komşusu tarafından çekilen görüntülerde patlama sonrası sağlık ve itfaiye ekiplerinin olduğu alanda evden çıkarılan ve vücudunda yanıklar olan Harun P.'nin ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldüğü görülüyor.
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