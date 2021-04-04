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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da zehir taciri taksici yakalandı

Gaziosmanpaşa’da zehir taciri taksici yakalandı

Takside yapılan aramalar

Ticari Taksi Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Cep Telefonu Polis Ekipleri 

-Şüphelinin emniyet çıkışı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Taksiden 545 gram bonzai çıktı İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da polis ekiplerince durdurulan ticari taksinin içerisinde yüklü miktarda sentetik uyuşturucu madde yakalandı. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğine bağlı narkotik ekipleri Kazım Karabekir Mahallesi İmam Hatip Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu. Taksi içerisinde gerçekleştirilen aramada vakumlanmış halde 545 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ile 1 adet cep telefonu da ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınan taksi sürücüsü İsa K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (CS- MB-ZA-
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