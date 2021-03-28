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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da zehir taciri kardeşler yakalandı

Gaziosmanpaşa’da zehir taciri kardeşler yakalandı

Şüphelilerin emniyetten çıkışı

Uyuşturucuyla Mücadele Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Madde Cep Telefonu 

-Gaziosmanpaşa’da zehir taciri kardeşler yakalandı

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen iki kardeş, “zula evi” olarak kullandıkları ikamette yakalandı. İkamette yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadelede hız kesmiyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Mobilpark ekipleri Şemsipaşa Mahallesi’nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Kubilay V. ve Selçuk V.’nin evine baskın düzenledi.
“Zula evi” olarak kullanılan ikamette gerçekleştirilen aramalarda, 1 kilogram 290 gram bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 adet cep telefonu, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar para ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan zehir taciri kardeşler, Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (CS-ZA-
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