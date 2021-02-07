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07 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da yaşlı kadın evde ölü bulundu

Gaziosmanpaşa’da yaşlı kadın evde ölü bulundu

Sokaktan görüntü

Yaşlı Kadın Osmanpaşa Sağlık Ekipleri Gaz Zehirlenmesi Doğalgaz Zehirlenmesi 

-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da yalnız yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Seyide Öztürk, evinde ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan yakınları evine geldiklerinde yaşlı kadını yerde hareketsiz halde bulurken, yapılan incelemeler sonrasında Seyide Öztürk’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay, saat 22:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Mekan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 78 yaşındaki Seyide Öztürk’ün yakınları kendisinden haber alamadı. Yaşlı kadına ulaşamayan yakınları daha sonra kaldığı eve geldi. Burada Seyide Öztürk’ün hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ev içerisinde inceleme yapan ekipler doğalgaz kokusunun olduğunu ve doğalgaz zehirlenmesi nedeniyle yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından inceleme yapılarak dairenin doğalgazı kesildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Seyide Öztürk’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı kadının kesin ölüm nedeninin yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.
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