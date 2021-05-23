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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada

Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu kamerada

Drone görüntüsü

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Osmanpaşa Polis Kamerası 

-Operasyon görüntüleri
-Aramalardan görüntü
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 24 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Gaziosmapaşa ve Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen operasyonda sokak satıcıları hedef alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2,86 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 40 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon polis kamerasına da yansıdı.
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