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Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu operasyonu
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18 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu operasyonu

Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu operasyonu

Çöp poşetinden uyuşturucu çıkarılması

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Evde arama yapılması
-Amonyak kutuları
-Polis ekiplerinin arama yapması
-Detay

( İSTANBUL )- Çöp poşetinden bonzai çıktı İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon düzenleyen polis ekipleri, çöp poşeti ve masa içerisine gizlenmiş halde çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Gaziosmanpaşa’nın Merkez mahallesinde bulunan bir adresin uyuşturucu zulası olarak kullanıldığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyon sonucu boş olduğu görülen ikamette, çöp poşetlerine gizlenmiş vaziyette 6 kilogram bonzai bulundu. Aralamaların devamında yemek masası içerisine gizlenmiş vaziyette 105 gram kokain, 7 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassa terazi ile 5 kutu 50 ml amonyak maddesi ele geçirildi. İkamet sahibi olduğu belirlenen B.Y ve Ö.Y isimli şüpheli şahıslar, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri biten şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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