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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gaziosmanpaşa’da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Patenli gençlerden görüntü

Kamera Osmanpaşa Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 

-Motosiklete tutunarak gitmeleri

( İSTANBUL -ÖZEL)- Motosikletlilerin arkasına takılan patenli gençler yürekleri ağza getirdi İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da bir motosikletin arkasına takılarak tehlikeli yolculuk yapan patenci gençler, yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli anların yaşandığı o yolculuk anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler yürekleri ağza getirdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde 3 motosikletlinin arkasına takılan 5 patenci genç trafikte ilerledi. Motosikletlerin arka kısmında bulunan demirlere tutunarak ilerleyen 5 kişinin yaptığı tehlikeli yolculuk, saniye saniye başka bir vatandaş tarafından görüntülendi. Motosikletin arkasına takılan gençlerde herhangi bir kask veya koruma amaçlı malzeme bulunmazken, motosiklet sürücülerinin arkasına takılan 5 kişinin yaptığı yolculuk diğer sürücülerin yüreklerini ağza getirdi.
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