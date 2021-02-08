Gaziosmanpaşa'da ortalık savaş alanına döndü

-ekiplerin çalışmaları



( İSTANBUL )Gaziosmanpaşa’da çatı uçtu, sokakta araçlar çatının altında kaldı İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa’da etkili olan fırtına nedeniyle uçan bir binanın çatısı, 8 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasarın meydana geldiği olayda, sokakta kimsenin olmaması yaralanmanın önüne geçti.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da akşam saatlerinde şiddetli fırtına etkili oldu. Fırtınayla birlikte bazı ilçelerdeki çatılar uçarak yola düştü. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1180 Sokak içerisindeki 4 katlı binanın çatısı sokak içerisine düştü. Sokaktaki 8 araç çatının altında kalarak hasar gördü. Sokak içerisinde çatının uçtuğu anda kimsenin olmaması olası bir yaralanmanın önüne geçerken, dökülen parçalar ekipler tarafından kaldırıldı.



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