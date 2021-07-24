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Gaziosmanpaşa’da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı

Gaziosmanpaşa’da kamyon minibüse çarptı: 5 yaralı

Minibüs içerisinde sıkışan vatandaşlardan görüntü

Minibüs Şoförü Hastane Osmanpaşa Yolcu Minibüs 

-Kaza yapan minibüsten görüntü
-Caddeden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL )-Minibüsün dolu olmaması olası bir faciayı önledi İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi’nde bir kamyon minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün içinde bulunan 5 yolcu yaralandı. Minibüste sıkışan 2 kişi ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi’nde akşam saatlerinde Ahmet Yurcı idaresindeki 34 PEB 66 plakalı kamyon, freninin patlaması sonucu İsmail Nayır idaresindeki durağa yanaşan minibüse arkadan çarptı. Minibüs çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Kaza nedeniyle 2 yolcu minibüs içerisinde sıkıştı. Sıkışan yolcular itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kamyon ve minibüs şoförünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yaralanan 5 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan minibüsün çok dolu olmaması olası bir faciayı önledi.
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