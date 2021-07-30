Gaziosmanpaşa’da kadınların cep telefonunu kapkaç yapan kişi yakalandı



- İstanbul Gaziosmanpaşa’da gerçekleşen 3 farklı olayda kadınların cep telefonlarını kapkaç yöntemiyle çalan 16 yaşındaki A.K., polis ekiplerinin 50 saatlik güvenlik kamera kaydı incelemesi sonucu yakalandı. Kapkaççının çaldığı telefonlar polis ekiplerince sahiplerine teslim edildi. Yaşanan kapkaç olayları Gaziosmanpaşa'nın farklı bölgelerinde Temmuz ayı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede kadınlara yönelik gerçekleştirilen kapkaç olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kameraları tek tek incelenerek görgü şahitlerinin ifadesine başvuruldu. 50 saat süren kamera kayıtlarını izleyen polis ekipleri, kadınların cep telefonlarını kapkaç yapan şüphelinin 16 yaşındaki A.K. olduğunu tespit etti. Cep telefonları sahiplerine teslim edildi Şüpheli A.K. polis ekiplerinin çalışması sonucu Sarıgöl Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 3 adet kapkaç ve 2 adet de uyuşturucu kullanmak olmak üzere 5 sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli A.K.’nin sorgusunda kapkaç yaptığı telefonları başkalarına sattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri satılan telefonları bularak sahiplerine teslim etti. Kapkaççının kaçış anları kamerada Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin kadınları takip ettiği ve kapkaç yaptıktan sonra kaçtığı görülüyor.

