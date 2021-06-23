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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı

Gaziosmanpaşa’da güvenlik kameralı önlem, zehir tacirlerini kurtaramadı

Polis ekiplerinin baskını

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı
-Genel ve diğer detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis ekipleri bir miktar bonzai maddesi ile beraber 3 şüpheliyi yakaladı. Baskında, uyuşturucu satışının yapıldığı adreslerin sokağa yerleştirilen güvenlik kameralarıyla izlendiği ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri uyuşturucu satışı ve kullanımını önlenmeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde yan yana bulunan iki evin zehir tacirleri tarafından kullanıldığı tespit etti. Adreslerin çevresinde çalışmalarını yürüten polis ekipleri, evden çıkan bir kişiyi durdurarak üzerinde uyuşturucu madde yakaladı. Çalışmaların devamında uyuşturucu ticaretinin yapıldığı adreslere baskın düzenlenerek Sercan Ö., Murat D. ve Altan G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerin içerisinde yapılan aramalarda poşetlere konarak çatı arasına saklanmış bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi. Polis ekiplerinin baskın düzenlediği adreslerin bulunduğu sokağa yerleştirilmiş güvenlik kameraları da polisin dikkatinden kaçmadı. Evin içerisinde bulunan ekranlardan sokaktaki hareketliliği gözleyen şüphelilerin herhangi bir polis baskınına karşı bu şekilde tedbir aldıkları öğrenildi. Şüphelilerden Sercan Ö ve Murat D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Altan G. ise, serbest bırakıldı. (CS-ZA-ÖFA
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