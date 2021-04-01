Gaziosmanpaşa’da geniş çaplı asayiş uygulaması

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( İSTANBUL )-Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıstan ilginç savunma: “Ben dizi oyuncusuyum iznim var” İSTANBUL



- Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıgöl Mahallesinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir genç, ‘Dizi oyuncuyum iznim var’ benim diyerek savunma yaptı. Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, gece kartalları ve yunus ekiplerince Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama sırasında şüpheli görülen araçlar durdurularak arama yapılırken, şüpheli görülen şahıslara ise GBT sorgusu ve üst araması yapıldı. Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan vatandaşları da evlerine gitmeleri yönünde uyardı. “Ben dizi oyuncusuyum iznim var” Sokağa çıkma kısıtlamasın başladığı saatler sokakta oturan bir vatandaş kendisini, “Ben dizi oyuncusuyum iznim” diyerek savundu. Kısıtlamaya uymayan adam polis ekiplerinin tekrar uyarmasından sonra evine gitti.



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