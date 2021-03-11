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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da genç kadın evinde ölü bulundu

Gaziosmanpaşa’da genç kadın evinde ölü bulundu

polip ekiplerinden görüntü

Adli Tıp Osmanpaşa Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-ambulanstan görüntü
-sağlık ekiplerinden görüntü
-vatandaşla röportaj
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da, 44 yaşında bir kadın evinde ölü olarak bulundu. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi 1149 Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinleri kadın komşularından bir süredir haber alamadı. Durumdun şüphelenen bina sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girmeye çalıştı ancak kapının kilitli olduğunu fark etti. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, camı kırarak eve girdikten sonra kapıyı açtı. Daha sonra içeri giren polis ekipleri, kadının yattığını fark etti. Bunun üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, 44 yaşındaki Dilek K.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından 44 yaşındaki kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kadının kesin ölümünün nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Öte yandan kadının eşinin evde olmadığını ve paraşüt turlarına katıldığı öğrenildi.
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