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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da gecekondu alev alev yandı

Gaziosmanpaşa’da gecekondu alev alev yandı

Alevli görüntü vatandaş kamerası

Gecekondu Kamera Osmanpaşa 

-İtfaiye ekipleri
-Vatandaşlar
-Yanan gecekondu
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’daki bir gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Yangın, saat 23.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı öğrenilen bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatısı ve iç tarafı alev alev yanan gecekondu vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının ardından inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.
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