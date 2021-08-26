Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Gaziosmanpaşa’da çekicinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da çekicinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı

Gaziosmanpaşa’da çekicinin altında kalan yaşlı kadın ağır yaralandı

Olay yerinden görüntü

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Hastane Osmanpaşa Sağlık Ekipleri 

-Çekiciden görüntü
-Röportaj
-Kadının ayakkabısından görüntü
-Diğer detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da bir sitenin önünde üzerinde araç bulunan çekicinin geri manevra yaptığı esnada orada bulunan yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan kadın vatandaşların yardımıyla araç altından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 14:00 sıralarında Gaziosmanpaşa Fevziçakmak Mahallesi 795 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir sitenin bahçesinde üzerinde araç bulunan çekici geri doğru manevra yaptı. O esnada sitenin girişinde bekleyen 75 yaşındaki Adalet Akpınar’a çarptı. Şoförün fark etmediğini ve yaklaşık 5 metre sürüklenen kadın ağır şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Çevrede bulunan vatandaşlar kendi imkanlarıyla aracı kaldırarak, çekicinin altında kalan kadını çıkardı. Olay yerine ilk müdahalesi yapılan Adalet Akpınar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazadan geriye ise yaşlı kadına ait ayakkabısı kaldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı