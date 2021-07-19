Gaziosmanpaşa’da camiler Kurban Bayramı'na hazır

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kurban Bayramı'na bir gün kala Gaziosmanpaşa’da tüm camilerde temizlik çalışmaları hız kazandı. İlçedeki 76 cami ve 11 mescit detaylı olarak temizlenip, dezenfekte edilerek bayram namazına hazır hale getirildi.

Kurban Bayramı öncesinde Gaziosmanpaşa genelinde bulunan 76 cami ve 11 mescitte geniş kapsamlı temizlik çalışması başladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik Ekipleri, periyodik olarak ilçedeki tüm camilerde temizleme aracı ile halı yıkama çalışması yaparken, cami avlusu, şadırvan ve tuvaletlerde de yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor. Pandemi nedeniyle detaylı olarak dezenfekte edilen camilerde gül suyu da kullanılarak, vatandaşların temiz ve ferah bir ortamda ibadet etmeleri amaçlanıyor."Halkımız bayram sabahı gönül rahatlığıyla gelip ibadetlerini gerçekleştirebilirler"İlçede bulunan tüm cami ve mescitlerin gül suyuyla yıkandığını dile getiren Gaziosmanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Cami Temizlik Ekibi Sorumlusu Osman Aydın, "Gaziosmanpaşa ilçesi olarak tüm camilerimizde ve ibadethanelerimizde temizlik çalışması yapılıyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun bir talep olacağından dolayı camilerimizde hijyen ve temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. Osmanlı'dan kalma bir hatıra olarak tüm camilerimizi tepeden tırnağa gül suyuyla yıkıyoruz. Halkımız bayram sabahı gönül rahatlığıyla gelip ibadetlerini gerçekleştirebilirler. Bayram sabahı bütün ekiplerimizi görevlendirdik. Kolonya ve maske konusunda vatandaşlarımıza yardımcı olacağız" diye konuştu.



