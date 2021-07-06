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Gaziosmanpaşa’da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziosmanpaşa’da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın

Gaziosmanpaşa’da cami içerisindeki yatılı kuran kursunda korkutan yangın

Yangında dumandan etkilenerek ambulansa alınan öğrencilerden görüntü

Mahsur Kaldı Sağlık Ekibi Öğrenciler Kuran Kursu Yangına Müdahale 

-Yangının çıktığı camiden görüntü
-Sokağa dökülen ve camlarına çıkan vatandaşlardan görüntü
-Mahalle sakini ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Gaziosmanpaşa’da 5 katlı caminin 3’üncü katında bulunan yatılı kuran kursunda yangın çıktı. Yangında büyük panik yaşanırken mahsur kalan öğrenciler itfaiye ekipleri tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 01.15 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1100.Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı Sayit Demirci Cami ve Erkek Kuran kursunun 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle içeride bulunan öğrenciler yangında mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan içeride mahsur kalan öğrencileri tahliye etti. Yaklaşık 40 kişinin bulunduğu kursta dumandan etkilenen öğrenciler ambulansa alınarak müdahale edildi. Yangın sırasında korku ve panik yaşayan mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken caminin 3’üncü katında büyük hasar oluştu. İtfaiye ekipleri binada soğutma çalışması yaparken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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