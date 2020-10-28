Gazilerden ALGEM’e ziyaret

--Algem'de gazilere yapılan programdan görüntü

--Gaziler dernek başkanı Karakuz'un konuşmasıı

--Gazilerin anılarını anlatması

--Gazilere hediye takdimi



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebeti ile Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM)’de gerçekleşen etkinlikte muharip gazilere özel bir program düzenlendi.

Düzenlenen program Kıbrıs Barış Harekatı Muharip Gazileri, Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman ve katılımcıların iştirakiyle gerçekleşti. Karakuz, “Gazi şehidin şahididir” ALGEM tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz, 498 tane can yitirdiğimizi unutmamamız gerektiğini dile getirirken gazi olmanın da önemine dikkat çekti. Toplum içinde bedensel olarak hiçbir uzvunu kaybetmemiş ve hiçbir yarası olmayan muharip gazilere yöneltilen “Neden gazi oldun?” sorusunun sıkça sorulduğunu söyleyen Başkan Karakuz, “Gazi şehidin şahididir” ifadesini kullandı. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün başlattığı milli mücadelede birçok cephede savaştığını ve canını ortaya koyduğunu, bu mücadele sonrasında da kendilerine gazilik unvanı verildiğini söyleyen Başkan Karakuz, “Savaşlarda yara alan cephe gerisine gider; savaş dışı kalır. Muharip güç, yani savaşa devam edenler de sonucu tayin eder” dedi.

Gazilere Türk Bayrağı takdim edildi Etkinlikteki katılımcılarla sohbet eden gaziler, Kıbrıs Barış Harekatı öncesi ve sonrası yaşadıkları anıları paylaştılar. Kıbrıs Barış Harekatı sonrası 41 yıl savaştığı topraklara gidemeyen gazileri Kıbrıs’a gönderen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikrettin Kocaman’a katılımcıların huzurunda tekrardan şükranlarını sunan Başkan Karakuz, Zekai Kafaoğlu için gazilerin manevi babalığını yaptığını söyledi.



Konuşmalarının ardından gazilere, Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcısı Kocaman tarafından hediyeleri ve Türk Bayrağı takdim edildi. (HT-BD)



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