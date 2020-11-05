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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor

Gazianteplileri ne korona virüs, ne de soğuk hava evde tutamıyor

Tıklım tıklım olan sokaklardan vatandaş detayları

Karantina Sayılar Alabalık Yağan Polis Ekipleri 

-Röportaj
-Dolmuş durağı ve vatandaşların sıklıkla kullandığı alanlardan detaylar

( GAZİANTEP )- Gaziantep’te yağan yağmura rağmen sokaklar tıklım tıklım GAZİANTEP

- Yeni tip korona virüste vaka sayılarının pik seviyeye ulaştığı şu günlerde Gaziantepliler yine evde duramadı. Yaz mevsiminde sıcaklardan şikayet ederek dışarı çıkan vatandaşlar kentte iki gündür etkili olan yağmura rağmen çarşı ve sokakları adeta doldurdu. Kentin önemli alanlarından olan Gaziler Caddesi ve Karagöz Caddesine akın eden vatandaşlar yağan yağmura ve soğuk havaya aldırmadı. Sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı kalabalık alanlarda maske kuralına ise kısmen riayet edildiği gözlemlendi. İşi gereği dışarı çıktıklarını belirten vatandaşlar ise gezmek için gelenleri uyararak ‘işiniz yoksa evde kalın’ çağrısında bulundular. Öte yandan kentte polis ekiplerinin korona virüs denetimleri sürüyor. Son 24 saatte il genelinde yapılan denetimlerde 806 şahsa Sosyal Mesafe ve Maske Takma kuralını ihlal etmekten,17 şahsa da karantina hükümlerine aykırı davranmaktan idari yaptırım uygulandı.
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