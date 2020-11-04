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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı

Gaziantepliler yağmura hazırlıksız yakalandı

Yağmur yağışından detaylar

Akalan 

-Yağmurdan kaçan vatandaşlardan detaylar
-Genel Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te günlerdir beklenen yağış başladı.
Gaziantepliler aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de kurak geçen yaz aylarının ardından çiftçinin umutla beklediği yağmur başladı.
Öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Biranda başlayan yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ise ıslanmamak için bina ve saçak altlarına sığındı. Yağmura açık alanda yakalanan vatandaşlar ise koşarak, sığınacak yer aradı
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