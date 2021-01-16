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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantepliler kebaba mesafe koymuyor

Gaziantepliler kebaba mesafe koymuyor

Kebap pişirilme anları

Sosyal Medya Karantina 

-Dürümlerin paket yapılma anları
-Telefonla sipariş alınma anı
-Röportaj
-detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL)- Gaziantepli kebapçılar günde 200 sipariş gönderiyor GAZİANTEP

- Korona virüs nedeniyle sadece paket servis yapan Gaziantepli kebapçılar günde 200'e yakın paket siparişi alıyor.İçişleri Bakanlığının yayınladığı ek genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerlerinin sadece "paket servis" ve "gel-al" benzeri şekilde çalışacağını belirtmesinin ardından Gaziantepli kebapçılar paket servise geçti. Günlük 200 adet paket servisi yapan Gaziantepli kebapçılar, paket servise yetişmekte güçlük çekiyor. Kimi zaman motorlu kuryelerle kimi zaman da otomobillerle paket servislerinde bulunan kebapçılar, Gazianteplilerin ne şartta olursa olsun kebap yemekten vazgeçmediklerini ifade etti.
“Günlük 150-200 adet paket servis yapıyoruz”Günlük 150 ile 200 adet arasında paket servis yaptıklarını belirten Kebapçı Yalçın işletmecisi Mehmet Taşdelen, “Yaklaşık 25-30 yıldır bu meslekle uğraşıyorum. Pandemiden dolayı paket servis olarak hizmet veriyoruz. Siparişlerimizi sosyal medya üzerinden ve telefonlarla alıyoruz. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Günde ortalama 150-200 arasında paket servisi yapıyoruz. Paket servislerimizi daha çok sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokağa çıkamayanlara ve evde karantinada olan vatandaşlarımıza yapıyoruz. Pandemiden dolayı oturarak yemek yasak o yüzden de mecburen paket servis yapıyoruz” dedi.
“Ne şartta olursa olsun Gaziantepli kebaptan vazgeçmez”Gazianteplilerin pandemiye rağmen dürüm yemekten vazgeçmediğini bu yüzdende siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini ifade eden Kebapçı Yalçın işletmecisi Mehmet Taşdelen, "En çok tercih edilen dürüm çeşitlerimiz ise ciğer dürümü ve adana kebabı daha çok satıyoruz. Diğer ürünlerimize göre bu ürünlerimiz daha çok tercih ediliyor. Gaziantepliler kebaptan asla uzak kalmaz. Bir Gaziantepli nerede olursa olsun kebap yer. Gaziantepli insanlar, kebaba düşkündür bu yüzden de ne şartta olursa olsun kebaptan vazgeçmez. Her bütçeye uygun dürüm çeşitlerimiz var. Dürüm fiyatlarımız 10 TL’den başlıyor. Pandemiden dolayı ne yazık ki her şeyde artışlar oldu. Pandemiden dolayı bizde artışlar oldu. Örneğin; et ve tavuk fiyatlarında artışlar oldu. Bu nedenle de birçok ürünümüzde artışlar oldu" diye konuştu.

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