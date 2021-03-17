Gaziantepli iş adamlarından kan bağışı

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Anadolu Esnaf ve İş Adamları Derneği’yle birlikte kan bağış programı düzenledi.

MÜSİAD binasında düzenlenen ve Kızılay’ın organize ettiği kan bağış programına dernek üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Kızılay’ın kan stoğunun azaldığını duyurmasının ardından, Gaziantepli iş adamları kan bağışı programı düzenleyerek, stok sorunun düzelmesi için kan bağışlarında bulundu. MÜSİAD Gaziantep Şubesinin ev sahipliğini yaptığı programa ASKON ve ANESİAD da destek vererek ortak bir kan bağışı programı düzenlendi.

Kan bağışı programına çok sayıda dernek üyesi katıldı.

“Kayıtsız kalamazdık” Kızılay’ın kan stoğu konusunda ciddi bir düşüş yaşadığını öğrendikten sonra, kan bağışı programı düzenlediklerini ifade eden MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, “ Slogan olarak ‘senin kanın, başkasının canı’ diyoruz. Bu kan verme organizasyonunu geleneksel hale getirdik. Yılda 2 defa Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere gerçekleştiriyoruz. Pandemiden dolayı geçtiğimiz Temmuz ve Ocak ayında gerçekleştiremedik. Kızılay’dan bize bir bilgi geldi. Stoklarda ciddi bir düşüş varmış ve problemler yaşanıyormuş acil ihtiyaç olduğunu söylediler. Biz de tabi ki kayıtsız kalamazdık, daha güçlü bir organizasyon yapalım dedik. Daha iyi bir sayıya ulaşalım dedik. Kardeş STK’larımızla istişare edip, değerlendirdik. Bu organizasyonu ortak yapmaya karar verdik. Biz bu kan bağışı programını her yıl gerçekleştiriyoruz. İnşallah bunları da arttırarak sürdüreceğiz. Kan bağışını İslami, insani ve vicdani bir görev olarak görüyoruz. Bugün başkasına, yarın bize diyoruz. ANESİAD, ASKON, GENÇ MÜSİAD ve GENÇ ASKON ve GENÇ ANESİAD’la birlikte bu organizasyonu yapıyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak ve daha güçlü bir katılım sağlamak için böyle bir organizasyona karar verdik. Çok verimli olacak İnşallah” diye konuştu.

Çelenk, programa destek veren ANESİAD ile ASKON'a teşekkür etti.



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