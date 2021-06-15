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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
GAZİANTEP - Yol yapım çalışmaları esnasında bulunan parçanın salyangoz fosili olduğu değerlendiriliyor

GAZİANTEP - Yol yapım çalışmaları esnasında bulunan parçanın salyangoz fosili olduğu değerlendiriliyor

- “Deniz salyangozu” fosili görüntüleri - İslahiye Belediyesi görevli Arkeolog Mustafa Kemal Şahin'in değerlendirmeleriYol yapım çalışmaları esnasında bulunan parçanın salyangoz fosili olduğu değerlendiriliyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde bir vatandaşın kara yolu yapım çalışmaları sırasında bulduğu ve Müze Müdürlüğüne teslim ettiği parçanın salyangoz fosili olduğu değerlendiriliyor.İlçeye bağlı Ağabey Mahallesi'nde oturan Mehmet Emin Aksoy, İslahiye - Hassa kara yolu yapım çalışmaları sırasında güzergahta evine giderken salyangoz şeklinde bir şey buldu.Bunu alarak İslahiye Belediyesine götüren Aksoy, arkeolog Mustafa Kemal Şahin tarafından, parçanın taşınır kültür ve tabiat varlığı kapsamında olduğu ve ammonit olma ihtimaline karşı Gaziantep Müze Müdürlüğüne yönlendirildi. Aksoy, elindeki kaya parçasını yetkililere tutanakla teslim etti.Tutanakta, 3,7 cmx1,4 cm uzunluğundaki kaya parçasının jeolojik döneme ait deniz salyangozu fosili olarak taşınır kültür ve tabiat varlığı kapsamında teslim alındığı kaydedildi.Konuya ilişkin değerlendirmenin Müze Müdürlüğü tarafından 30 gün içerisinde Aksoy'a bildirileceği aktarıldı.

Jeoloji Uzunlu Güzergah Salyangoz Fosil 

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