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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep yeni yıla silah sesleri ile girdi

Gaziantep yeni yıla silah sesleri ile girdi

Kentten genel görüntt, silah sesleri ve atılan havai fişekler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Havai Fişek Yeni Yıl 


- Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Gazianteplilerin evlerinde karşıladığı yeni yılın ilk dakikalarında evlerden silah sesleri yükseldi. Türkiye genelinde bu akşam saat 21:00'de başlayan ve Pazartesi sabah saat 05:00'e kadar sürecek olan kısıtlamalar nedeniyle Gaziantepliler 2021 yılını evinde karşıladı. 2020 yılının son dakikalarından itibaren kent sokaklarında silah sesleri yankılandı. Dakikalarca duyulan silah sesleri yeni yıın ilk dakikalarında sustu. Yeni yıl nedeniyle kentin farklı bölgelerinde atılan havai fişekler de görsel şölen oluşturdu.
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