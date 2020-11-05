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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama

Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama

zanlıların emniyetten çıkarılması

Polis Adli Kontrol Irak Trol 

-silahlardan detay
-polislerin silah araması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep ve Adıyaman’da silah imalatı ve ticareti yapanlara yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı. Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce “İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak" suçundan 03 Kasım 2020 Gaziantep ve Adıyaman illerinde eş zamanlı yapılan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3' ü Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli şahıstan 5' i tutuklandı. 2 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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