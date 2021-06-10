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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

- Polis ekipleri araçlarının İl Emniyet Müdürlüğü önünden çıkış yapması - Ekiplerin, evlere operasyon düzenlemesi - Evde bulunan şüphelilerin aranması - Uyuşturucu düzeneklerinden görüntü Gaziantep 'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı.Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube müdürlükleri ekiplerinin katılımıyla, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Yeditepe, Güneykent, Binevler, 75. Yıl ve Kolejtepe mahallelerindeki 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında özel harekat ekipleri, mahallede kontrol noktaları oluşturdu. Kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda 24 şüpheli yakalandı.Adreslerde yapılan aramada, 3 kilo 135 gram sentetik uyuşturucu, 800 gram esrar, 120 gram eroin, 255 Hint keneviri, 170 uyuşturucu hap, 7 hassas terazi, ruhsatsız 3 tabanca, iki pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Dedektör Köpek Pompalı Tüfek Helikopter 

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