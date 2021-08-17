Gaziantep üniversitesi profesörü evinde ölü bulundu

-cenaze aracının gelişi,

-cenazenin aracı yüklenmesi ve aracın çıkış yapması

-genel ve detay görüntüler

-fotoğrafı



( GAZİANTEP )- Dairesinden yayılan kötü koku sonucu öldüğü fark edildi GAZİANTEP



- Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'inde öğretim görevlisi olarak görev yapan Prof. Dr. Ali İhsan Hasçelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. GAÜN profesörünün ölümü, dairesinden yayılan kötü kokular üzerine fark edilirken, olayın yaklaşık 3-4 gün yaşandığı belirlendi. Olay, Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 236 numaralı sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmandaki dairesinde yalnız yaşayan Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali İhsan Hasçelik'ten komşuları uzun süre haber alamadı. Dün akşam saatlerinde daireden yayılan kötü kokuları fark eden komşuları, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kapı kırılarak içeri girildi, çürümüş cesetle karşılaşıldı Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı kırarken, içeri giren sağlık ekipleri ise öğretim görevlisi Ali İhsan Hasçelik'in koltukta oturur vaziyette hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz profesörün üç-dört gün önce öldüğü ve cesedinin büyük oranda çürüdüğü belirlendi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailesi ortaya çıkmadı, cenaze komşularına teslim edildi Aynı zamanda kanser hastası olduğu da öğrenilen GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisinin cenazesi, ailesi ortaya çıkmadığı için otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere komşularına teslim edildi. Cenazenin, Yeşilkent Mezarlığına defnedileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. (SVY-SD-

