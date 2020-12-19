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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'teki yangında hayatını kaybeden Siirtli Hamzaoğlu defnedildi

Gaziantep'teki yangında hayatını kaybeden Siirtli Hamzaoğlu defnedildi

Cenaze aracının gelişinden görüntü,

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Cenaze Cenaze Namazı Oksijen 

-Cenaze namazının kılınışından görüntü,
-Cenazenin defnedilmesinden görüntü,
-İmamın dua okunuşundan görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT ) SİİRT

- Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 10 kişiden biri olan Abdi Hamzaoğlu'nun (68) cenazesi Siirt'te defnedildi. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Hamzaoğlu'nun cenazesi, gece saatlerinde Tillo ilçesine bağlı Fersaf köyüne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Hamzaoğlu'nun cenazesi Şeyh Muhammed El Hazin mezarlığına defnedildi. Gaziantep'te özel bir hastanenin korona virüs (Covid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybeden Siirtli Abdi Hamzaoğlu’nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ve işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Hamzaoğlu’nun cenazesi Şeyh Muhammed El Hazin caminde kılınan cenaze namazının ardında defnedildi. (SD)
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