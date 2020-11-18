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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'teki narko-asayiş operasyonunda kebap mangalında uyuşturucu bulundu

Gaziantep'teki narko-asayiş operasyonunda kebap mangalında uyuşturucu bulundu

operasyondan genel ve detay görüntüler,

Emniyet Müdürü Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Mangal Kömürü Dedektör Köpek 

-adreslere girilmesi ve arama yapılması,
-dedektör köpeğin tepki vermesi ve uyuşturucu bulması,
-helikopterden görüntüler,
-operasyona katılan emniyet müdürü Zeybek'in esnaf ziyareti,

( GAZİANTEP )- Gaziantep’te 579 polisle Narko-Asayiş operasyonu başlatıldı GAZİANTEP

- Gaziantep'te, 579 polisin katılımıyla dört mahalleyi kapsayan 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlatıldı. Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında girilen bir adreste, dedektör köpe Unix’in tepki verdiği kebap mangalının içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, 579 personelin katılımıyla il merkezindeki dört mahalleyi kapsayan 'Narko-Asayiş Operasyonu' başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinin katımıyla Hoşgör, Savcılı, Yukarıbayır ve İnönü mahallerinde yapılan operasyon kapsamında 30 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Havadan helikopter ve drone ile desteklenen operasyon sırasında girilen adreslerde hassas burunlu dedektör köpeklerle arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda şüpheli şahsı da gözaltına alındı. Unix, kebap mangalına gizlenmiş uyuşturucu buldu Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek’in de bizzat katıldığı operasyon kapsamında bir adrste hassas burunlu dedektör köpek Unix ile arama yapıldı. Unix’in, aramalar sırasında sönmüş kömürlerin olduğu kebap mangalına tepki vermesi üzerine mangal kömüründe zulalanmış halde kokain ele geçirildi. Unix’in tepkisi üzerine bir koltuğun arkasında da uyuşturucu madde bulundu. (SVY-SD-Y)
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