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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'teki hastane yangınında hayatını kaybeden Seydanoğlu memleketi Siirt'te defnedildi

Gaziantep'teki hastane yangınında hayatını kaybeden Seydanoğlu memleketi Siirt'te defnedildi

Cenazeden görüntü

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Hastane Yangını Cenaze Namazı Oksijen 

-Cenaze namazı kılınışından görüntü
-Cenazenin defnedilmesinden görüntü
-detay görüntü

( SİİRT ) SİİRT

- Gaziantep'te, özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden biri olan Mehmet Reşit Seydanoğlu'nun (75) cenazesi memleketi Siirt'te toprağa verildi.
Gaziantep'te özel bir hastanenin korona virüs yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının yanması nedeniyle meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerden Siirtli Mehmet Reşit Seydanoğlu'nun cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Seydanoğlu'nun cenazesi Ulu Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Tillo mezarlığında toprağa verildi.

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