Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Gaziantep’teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı

Gaziantep’teki depo yangını 6 saatte kontrol altına alındı

-Sogutma çalışmaları

Jandarma İstinat Duvarı Yangın Altın Yükselen 

--Kül haline gelen malzemeler
--İtfaiyeden detaylar
--Sönen depodan detaylar
--Malzemelerin üzerlerine kum dökülmesi

( GAZİANTEP )- Yangını söndürebilmek bin 500 ton su, 5 ton köpük harcandı GAZİANTEP

- Gaziantep’te tekne malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın 6 saatte kontrol altına alınabildi. 120 kişilik itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürebilmek için yaklaşık bin 500 ton su kullanılırken 5 tonda köpük kullanıldı. Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi’nde tekne malzemeleri ile dolu olan depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6 saatlik uğraşı sonucunda kontrol altına alındı. Gaziantep İtfaiye’sinin 120 kişilik ekiple müdahale ettiği yangını söndürebilmek için yaklaşık bin 500 ton su kullanılırken 5 tonda köpük kullanıldı. Yangında depoda tamamen küle dönerken içinde bulunan malzemelerde kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangına daha rahat müdahale edebilmek için deponun çevresinde bulunan istinat duvarını yıktı. Deponun çevre duvarlarının yıkılması üzerine sönen malzemelerin tekrardan alev almaması için üzerlerine iş makineleri ile kum döküldü. Soğutma çalışması sürüyor Söndürülen bölgede tekrardan bir yangın yaşanması ihtimaline karşı itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarıyla birlikte depodan yükselen dumanlarda ise azalma yaşandı. Sağlık ekiplerinin tedbir amacıyla bölgede bekleyişi sürerken jandarma ise yangın alanında patlama yaşanması ihtimalinden dolayı yanan depoya kimseyi yaklaştırmıyor. (MAE-SD-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı