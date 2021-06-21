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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza yerinden ve araçlardan genel ve detay görüntüler,

Hastane Jandarma Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

-Yaralılardan görüntüler,
-Sağlık ve jandarma ekipleri,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Nurdağı-Gaziantep kara yolu 7. kilometresindeki kırsal Kömürler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Nurdağı istikametinden Gaziantep istikametine seyir halinde olan bir otomobil, tam tersi istikamette seyreden iki otomobile çarptıktan sonra savrularak menfeze uçtu. Meydana gelen kaza sonucu araçların içersinde bulunan toplam beş kişi yaralandı. Yaralananlardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası Nurdağı-Gaziantep kara yolundaki trafik akışı kontrollü bir şekilde sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-
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