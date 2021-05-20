Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Polis Trafik Kazası Zincirleme Kaza 

-Araçlardan görüntü
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirlime trafik kazasında ilk belirlemelere 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.Gaziantep-Nurdağı karayolu 40. kilometresinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement