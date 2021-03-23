Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu

-Trafikten detay

-Kentin çeşitli noktalarından sis detayı



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’te sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sis tabakası da kentin üzerinde etkisini gösterdi. Havanında kararmasıyla trafikte görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Araçlar sis nedeniyle yavaş ilerledi. (RY-LO-Y



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