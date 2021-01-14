Gaziantep’te, yağmur ve sis etkili oldu

-Ormanlık alan ve karayolu sis detayları

-Araç camından yağmur detayları

-Araç ile giderken yağmur detayı

-Sisli hava mahalle arası araç ve ev detayları



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te, gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde oluşan sis ile birlikte etkili oluyor. Hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olması beklenen kentte Meteoroloji ise Güney Doğu Anadolu bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Geceden itibaren Gaziantep'te başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Kentte sabah saatlerinde ise sis ile birlikte sis de etkili oluyor. D-400 Karayolu üzerinde oluşan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi de düşüyor. Kentte uzun bir aranın ardından yağan yağmurların 18 Ocak Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.



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