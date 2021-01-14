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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep’te, yağmur ve sis etkili oldu

Gaziantep’te, yağmur ve sis etkili oldu

Sisli yoldan araç detayları

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Gesi Yağan 

-Ormanlık alan ve karayolu sis detayları
-Araç camından yağmur detayları
-Araç ile giderken yağmur detayı
-Sisli hava mahalle arası araç ve ev detayları

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, gece saatlerinde başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde oluşan sis ile birlikte etkili oluyor. Hava sıcaklığının en yüksek 8 derece olması beklenen kentte Meteoroloji ise Güney Doğu Anadolu bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu. Geceden itibaren Gaziantep'te başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor. Kentte sabah saatlerinde ise sis ile birlikte sis de etkili oluyor. D-400 Karayolu üzerinde oluşan sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi de düşüyor. Kentte uzun bir aranın ardından yağan yağmurların 18 Ocak Pazartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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