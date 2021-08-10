Gaziantep'te yağmur sevinci

-araç trafiği

-kaçan insanlar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te aylar sonra yağan yağmur sevindirdi. Aşırı sıcakların haftalardır etkili olduğu Gaziantep kent merkezinde, akşam saatlerinde başlayan yağmur serinletti. Gök gürültüsü ve şimşeklerle birlikte etkili olan yağış kısa süreliğine kent trafiğinde sıkışmalara neden oldu. Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlardan bazıları yağmur altında yürümeyi seçerken bazıları ise ağaç ve saçak altında gizlenerek yağışın dinmesini bekledi. Kentteki yollarda su birikintileri de oluşturan yağış devam ediyor. (SD-

