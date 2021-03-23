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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te yağmur etkili oluyor

Gaziantep’te yağmur etkili oluyor

Yağmurda araçların geçmesinden detaylar,

Akalan Kaçış 

-yağmurdan kaçışan insanlardan detaylar,
-hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan detaylar,
-taksiye binen vatandaşlardan detaylar,
-genel detaylar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te sabah saatlerinde başlayan yağmur etkisini sürdürerek devam ediyor. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Gaziantep’te başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinde başlayan yağmur şiddetini artırarak devam ediyor. Bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı. Vatandaşların yağmurdan korunmak için taksilere binmesi dikkat çekerken, yağışın Cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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